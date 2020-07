Niente Emery per la Fiorentina: L’ex tecnico dell’Arsenal riparte dalla Liga

Nelle scorse settimane vi abbiamo raccontato della suggestione Unay Emery per la panchina della Fiorentina. Il tecnico spagnolo, esonerato dall’Arsenal, è alla ricerca di un progetto nuovo e convincente e dovrebbe essere riuscito a trovarlo. Ma, nonostante le rinnovate ambizioni della Viola a stelle e strisce, il suo futuro non sarà a Firenze. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, il tecnico del Siviglia dei miracoli sarebbe vicino a tornare in Liga, questa volta al Villareal, che nella prossima stagione disputerà l‘Europa League dopo essere arrivato quinto in campionato.

