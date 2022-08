Niente Fiorentina, ma neanche Siviglia: ecco quale sarà il futuro di Luis Alberto

Per un periodo è stato il sogno nel cassetto dei tifosi della Fiorentina, ma alla fine tale è rimasto. Luis Alberto non sarà un nuovo giocatore della Fiorentina e anzi, a dispetto di ogni pronostico, probabilmente rimarrà alla Lazio.

Il prezzo fissato di 20 milioni, scrive il Messaggero, è infatti troppo alto per le potenziali pretendenti e oltretutto il Siviglia, destinazione gradita dal giocatore, ha preferito virare su Isco. Risalgono quindi le quotazioni di Luis Alberto in biancoceleste, con Sarri che lo ha inserito a partita in corso contro il Bologna. La risalita del centrocampista spagnolo è cominciata, la Fiorentina e tutte le altre pretendenti invece si allontanano.