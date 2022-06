Niente Fiorentina per Sensi. Il centrocampista accetta un’avventura in Serie A in prestito secco

Il centrocampista Stefano Sensi, di proprietà dell’Inter, non sarà un giocatore della Fiorentina. Dopo il timido interesse dimostrato dalla società viola, il giocatore ha virato sul Monza, da tempo in pressing per ottenerlo. Galliani ha convinto l’ex Sampdoria e lo porterà in Brianza.

I dettagli circa la formula del trasferimento svelano che si tratta di un prestito secco, di un anno. Dopo essersi rinforzato con Cragno già ufficiale e Carboni in procinto di firmare, il Monza piazza un altro colpo, stavolta a centrocampo. Niente approdo in maglia viola per Sensi, che affronterà la seconda avventura in prestito consecutiva.