Niente Fiorentina per Viti: il difensore lascia l’Empoli e la Serie A

Nelle ultime settimane, il nome di Mattia Viti è stato accostato più volte alla Fiorentina. Il futuro del difensore classe 2002 non sarà però in Italia: secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Empoli ha raggiunto l’accordo con il Nizza per la cessione del giocatore sulla base di quindici milioni di euro compresi di bonus.

Per il club di Fabrizio Corsi si tratta dell’ennesima cessione importante, che si aggiunge a quelle degli ultimi anni. Viti, originario di Borgo San Lorenzo, aveva ben figurato nello scorsa stagione mettendo a referto 22 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Il Nizza, come vi avevamo raccontato (LEGGI QUI), voleva anche Fabiano Parisi, ma alla fine per via delle richieste dell’Empoli ha scelto di chiudere solo per il classe 2002.