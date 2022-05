“Niente formule Locatelli”, “Questa è la nostra offerta, vale 48 ore”: I foglietti, la valigetta e i retroscena dell’incontro tra Barone e Arrivabene

Il prossimo 25 maggio uscirà con Tuttosport un volume intitolato “Vlahovic, è solo l’inizio. All’interno dello stesso vengono raccontati anche alcuni retroscena della trattativa che ha portato il centravanti dalla Fiorentina alla Juventus.

Un estratto è stato pubblicato proprio oggi dal giornale torinese: “Cherubini e Arrivabene arrivano nell’ufficio di Joe Barone con una valigetta. Dentro ci sono tre offerte scritte, tarate su tre valutazioni differenti. I dirigenti parlano, trattano, discutono: i bianconeri fanno capire di essere seriamente interessati a Vlahovic e di volerlo prendere subito; il viola recita la sua parte, cercando di tirare sul prezzo. Alla fine della chiacchierata Barone fa per salutare Arrivabene e Cherubini. Di solito si fa così nelle trattative di calciomercato: seguiranno – pensa Barone – delle offerte verbali, sulle quale iniziare un tira-e-molla mercantile, prima dell’offerta scritta. Invece Arrivabene spacca tutto”.

E ancora, riferito ad Arrivabene: “Chiede un momento a Barone, si apparta con Cherubini e, dopo una breve consultazione, sceglie una delle offerte preparate sulla carta intestata della società. La firma in calce e, tornato nella stanza di Barone, gliela porge. “Questa è la nostra offerta, vale 48 ore”. Barone prende il foglio, lo legge e sobbalza. La cifra è intorno ai 75 milioni, con una serie di bonus. Lui che aveva iniziato la trattativa dicendo: “Mi raccomando, niente formule Locatelli”, riferendosi a rateizzazioni creative e prestiti, si trova in mano un foglio di carta che vale 75 milioni e deve prendere una decisione in pochissimo tempo. Niente mercanteggiare: prendere o lasciare. La mossa di Arrivabene colpisce nel segno. Barone chiama Commisso e la risposta arriva ben prima delle 48 ore previste. “Accettiamo”.