“Niente Franchi, sì ad un’opera d’arte moderna e nell’area metropolitana di Firenze” ed ecco che nasce un gruppo per sostenere l’esigenza di un nuovo stadio

In risposta al Comitato Vogliamo il Franchi che si sta adoperando per mantenere la presenza della Fiorentina nello stadio attuale di Firenze, è nato su Facebook nel corso delle ultime ore un gruppo in antitesi che vuole il nuovo impianto nell’area metropolitana del capoluogo toscano. Un gruppo che tra l’altro sta avendo anche un buon successo perché sono centinaia le adesioni ricevute in poco tempo.

Il tutto accompagnato da questo messaggio:

Appello al Sindaco Nardella. Vorrei tanto che lei non avesse cambiato idea sul nuovo stadio della Fiorentina. Invece, purtroppo, anche lei ha virato sul ridicolo restyling del Franchi. Io l’ho votata anche perché era l’unico che proponeva nel suo programma lo stadio nuovo.

Visto che è il sindaco anche della città metropolitana, riunitevi e evidenziate, due tre aree adatte (vicino alle autostrade) e proponetele a Commisso.

L’obiettivo deve essere: entro l’estate aver individuato l’area adatta per il nuovo stadio.

Lo faccia signor sindaco, la prego! Firenze ha bisogno di un nuovo stadio!

Una nuova opera d’arte moderna che tutti ammirino passando lungo l’autostrada attorno a Firenze. Un’opera che tutti ci invidino come il cupolone e Palazzo Vecchio!

Mi raccomando NO al restyling del Franchi!