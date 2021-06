Niente Hysaj per la Fiorentina: il terzino ha deciso dove giocherà

Nelle settimane passate, con l’arrivo di Rino Gattuso alla Fiorentina, vi avevamo raccontato dell’interesse per Elseid Hysaj. Il terzino albanese, in scadenza di contratto con il Napoli, poteva rappresentare un’ottima soluzione a parametro zero per rinforzare la difesa viola. Il divorzio tra la Viola e il tecnico calabrese, però, ha di fatto azzerato le possibilità di un suo arrivo in riva all’Arno.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, il futuro di Hysaj sarà alla Lazio. Il difensore firmerà nei prossimi giorni un contratto pluriennale e a Roma ritroverà Maurizio Sarri, che l’ha allenato ai tempi dell’Empoli e ha voluto che il Napoli lo acquistasse nell’estate del 2015.