Niente Italiano? La Fiorentina torna alla carica anche per Garcia

Per quanto riguarda la panchina viola, il nome più forte, è quello di Vincenzo Italiano. Secondo quanto scrive La Nazione, il problema in questo caso sta nella volontà del club ligure. La liberatoria di un milione di euro da pagare per stracciare il ’fresco’ rinnovo fra lo Spezia e Italiano dovrebbe non essere un problema. Qualche difficoltà, semmai, può esserci per la proprietà americana che rinunciando a Italiano dovranno (in tempi brevi) trovare un nuovo tecnico. Situazione che ha spinto la Fiorentina a tornare a chiedere la disponibilità a Rudy Garcia. Profilo internazionale che la società viola considera giusto per rilanciare il progetto di Firenze.