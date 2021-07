Niente più ipotesi Under per il tridente viola: il turco cerca lo stesso tipo di rilancio di Lirola

Si era parlato anche di Cengiz Under come soluzione per il prossimo tridente della Fiorentina, dopo un’annata in chiaroscuro al Leicester: il suo cartellino è ancora per la Roma ma lo sarà per poco perché il Marsiglia sta continuando a comprare giocatori dai club italiani e a breve annuncerà anche l’arrivo del classe ’97, in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 10 milioni. Under andrà a giocare dunque in Ligue 1, un po’ come fatto da Lirola lo scorso gennaio, con lo spagnolo che tutt’ora spera di poterci tornare.