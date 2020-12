Niente pubblico al Franchi: La Fiorentina fa i conti con una bella perdita. Ma sono le grandi ad avere ammanchi di rilievo

In questi giorni la Fiorentina ha pubblicato il proprio bilancio relativo al primo semestre 2020. Un bilancio che vede un rosso importante che si avvicina ai 30 milioni di euro. Sui conti della società viola, così come per le altre squadre di Serie A, tra le altre cose, pesa l’assenza del pubblico e la possibilità anche di non fornire servizi premium come gli Sky Box per gli sponsor.

La Gazzetta dello Sport questa mattina ha pubblicato un’inchiesta su questo argomento, su quanto potrebbe pesare nei bilanci delle società calcistiche il condurre un intero campionato, quello 20/21, senza pubblico allo stadio. Inchiesta che fa vedere come la Juventus rischia di essere fortemente penalizzata con 80 milioni di euro in meno nelle proprie casse. L’Inter potrebbe arrivare a perdere 60 milioni, mentre il Milan dovrebbe arrivare a quota 40, dove si attesta più o meno (38 per la precisione) anche la Roma. Nel gruppetto che segue ecco che troviamo la Fiorentina che, qualora questo campionato dovesse concludersi senza pubblico allo stadio, vedrà ‘sparire’ dai propri conti qualcosa come 15 milioni di euro.