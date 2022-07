Niente Seck, ore di riflessione per Andonov. Ecco chi è il giovanissimo portiere premiato dalla Fiorentina

Sono già arrivati molti dei verdetti relativi ai ragazzi della Primavera di Alberto Aquilani. I 2002 che hanno concluso il loro percorso stanno trovando collocazione: Frison si è accasato al Fiorenzuola, Corradini è vicinissimo alla Pro Vercelli. Agostinelli è in attesa di passare alla Reggina, mentre Bianco al momento resta a Firenze e si allena in Trentino. Da definire il futuro del romeno Munteanu. La Fiorentina per il momento ha invece scelto di non riscattare il portiere bulgaro classe 2003 Ivan Andonov. La decisione però non è definitiva, ed entra qualche giorno verrà fatta definitivamente chiarezza sul futuro del giovane estremo difensore, per ora tornato al Levski Sofia. Ha fatto ritorno al Pisa il senegalese Seck, attaccante esterno classe 2004. Il ragazzo africano, arrivato a Firenze a Gennaio, ha totalizzato 20 presenze, 4 reti ed 1 assist. Dopo un ottimo impatto il rendimento del calciatore è un po’ calato, la Fiorentina ha quindi scelto di non riscattare il giocatore.

Intanto a Moena è da segnalare la presenza di un nuovo ingresso nel nutrito gruppo gigliato. Il volto fresco è quello di un ragazzo giovanissimo, di gran lunga il più giovane della compagnia. Si tratta del portiere Tommaso Martinelli, classe 2006. Il portiere dell’Under 17, elemento della rosa di mister Daniele Galloppa, si è aggregato al gruppo viola. Martinelli è un portiere di grande struttura (194 centimetri), fiorentino di nascita. Membro stabile della Nazionale Under 16, è un profilo molto interessante, capace anche di disimpegnarsi bene con i piedi. Prima di fare ritorno con la propria formazione, il giovanissimo portiere potrà così sfruttare questa bellissima esperienza per crescere e migliorare.