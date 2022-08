Niente sfida da ex Fiorentina per un calciatore “giovane speranza”: ufficiale il suo passaggio in Serie B

L’Ascoli piazza il nono colpo in entrata della finestra di mercato e annuncia l’arrivo del 25enne attaccante ivoriano Cedric Gondo. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e protagonista del programma MTV calciatori giovani speranze, è legato alla Cremonese da un contratto fino al 30 Giugno 2024.

Per lui c’era la possibilità di incrociare la Fiorentina da ex alla prima di Serie A. Sarà invece una stagione in serie cadetta per lui. Trasferimento in in prestito annuale con diritto di riscatto.