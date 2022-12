Nikola, la tua vera stagione comincia ora. Tra infortuni e un Mondiale da dimenticare, Milenkovic vuole dimostrare che il suo rinnovo è stato solo l’inizio

Doveva essere la cessione di lusso dell’ultima sessione di mercato. Invece, con un colpo di magia, la Fiorentina non solo si è seduta al tavolo con Milenkovic, ma gli ha pure fatto estendere il contratto. Diventando il giocatore più pagato della rosa, il serbo si è assunto anche un’altra importante responsabilità: la fascia di vicecapitano.

Purtroppo, la sua stagione non è iniziata nel migliore dei modi, con un infortunio – pregresso – che lo ha costretto ai box per diverse settimane dopo il match contro la Juventus. L’insolita rabbia di Italiano nel post gara già faceva presagire quali guai avrebbe comportato un’assenza così pesante. E infatti la squadra ha iniziato a lasciare per strada quei punti che adesso la vedono più lontana dalla zona Europa.

Rientrato al fianco di Quarta, che nel frattempo aveva sottratto il posto a Igor, il centralone serbo (a differenza di altri che sarebbero dovuti partire per il Qatar) ha dato il massimo per farsi trovare pronto per l’appuntamento Mondiale. Carico a mille, la sua determinazione si è vista tutta nel primo incontro col Brasile, dove, nonostante l’innalzamento del suo muro, non è riuscito a evitare la sconfitta ai compagni. Già dalla seconda partita, però, i problemi sono affiorati: gli stessi che a Firenze lo tengono lontano dalla propria porta, vedendolo vagare per la metà campo. È sulla coscienza di Milenkovic che risiedono i due gol del pareggio del Camerun.

Passata la scottatura per l’eliminazione precoce, la vera stagione di Nikola comincia adesso. Con un’Europa da riconquistare e un cammino in Conference da portare avanti il più possibile. Il lungo rinnovo in estate è stata la conferma che il ragazzo – ormai uomo – crede nel progetto viola e finalmente ha compreso che Firenze è la sua dimensione ideale. Senza noie muscolari e mondiali a cui pensare, la mente di Milenkovic si è svuotata, pronta per trascinare i suoi compagni da vero – vice – leader.