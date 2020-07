Nikola, non fare scherzi: la Fiorentina alza il muro per Milenkovic ma serve il nuovo contratto

La questione rinnovo riguarderà presto anche Nikola Milenkovic, punto fermo viola ormai da tre stagioni e ad un passo dalle 100 partite con la maglia della Fiorentina, a neanche 23 anni. L’affidabilità e la fisicità del serbo hanno attirato tante attenzioni e secondo La Gazzetta dello Sport, il classe ’97 si sta prendendo un po’ di tempo per fare delle valutazioni: il contratto scade nel 2022, proprio come per Chiesa, e anche per lui serve necessariamente il rinnovo del contratto per permettere alla Fiorentina di agire in serenità.

