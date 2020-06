No definitivo alle partite in chiaro, per i tifosi arriva il “contentino” degli highlights

Definitivamente saltata la possibilità di vedere almeno due delle partite della rimanente Serie A in chiaro. L’AGCM ha stabilito che i contratti vigenti con le pay tv non possono permettere la trasmissione in chiaro dei match, con una possibile violazione della concorrenza. Per i tifosi senza abbonamento e senza la possibilità di vedere le partite dagli spalti degli stadi, potranno rivedere le azioni salienti subito dopo la fine della partita su RAI 2. Questo il contentino che arriva dai “piani alti”. Con gli stadi chiusi ci si poteva aspettare una flessibilità maggiore.

