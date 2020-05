Nobili fa chiarezza: “Quando un calciatore risulterà positivo, sarà trattato come un infortunato. Ritorno allo Stadio? Magari in autunno”

Il Parlamentare di Italia Viva Luciano Nobili ha parlato anche della ripartenza della Serie A a Radio Punto Nuovo: “Quando un calciatore risulterà positivo, sarà trattato come un infortunato dal punto di vista calcistico, e da un punto di vista sanitario verrà messo in quarantena. Pensare che insieme a lui vada in quarantena tutta la squadra, tutto lo staff, è assurdo. Pubblico sugli spalti? Bisogna pensare anche a questo, ripartire a porte chiuse e poi pian piano riaprire in sicurezza a piccoli numeri. Magari in autunno si può tornare alla normalità”.

0 0 vote Article Rating