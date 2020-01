Noemi De Falco a FN: “I Della Valle hanno segnato un’epoca per la Fiorentina, Commisso ha un progetto interessante. Castrovilli e Chiesa? Mi piacerebbe vederli a Napoli” FOTO

Per la Rubrica in Rosa di questa settimana di Fiorentinanews.com abbiamo contattato Noemi De Falco giornalista e conduttrice dell’emittente Canale 8 per fare il sul momento in casa Napoli in vista del match di questa sera contro la Fiorentina.

Parliamo di Noemi cosa sta facendo in questo momento?

“In questo momento della mia vita ho preso una pausa dalla radio e dalla tv per concentrarmi tanto sul doppiaggio e su una serie di altri progetti di cui ancora non posso dire molto! Creatività sempre al primo posto, senza tralasciare lo sport, ovviamente!”.

Una passione per il calcio che nasce da dove?

“Una passione per lo sport in generale che nasce dalla mia famiglia. Una estrema passione per il calcio che nasce grazie a mio padre che mi ha fatto crescere a pane e campionati europei! Poi sono una napoletana classe ‘87…cosa vi potevate aspettare?”.

Che stagione si aspetta per il Napoli ?

“Intendete quella 2020-2021? Scherzo! Onestamente ad inizio campionato non mi aspettavo un percorso come quello che la società, la squadra e i tifosi stanno attualmente vivendo. Arrivati a questo punto non ho grandi aspettative ma spero che, almeno, in questa seconda fase della stagione , tutto l’ambiente riesca a recuperare fiducia in se stesso e, perché no, uno spazietto in Europa”.

Come giudica l’operato di Gattuso, è l’uomo giusto in panchina?

“Gattuso si è trovato in una fase delicata dal punto di vista mediatico, calcistico e di campionato, con squadre complicate da affrontare e da battere in un clima del genere. Se sia l’uomo giusto in panchina non spetta a me dirlo. Nelle ultime due partite ho visto qualche piccolo segnale di ripresa ma ritengo sia giusto dargli ancora un po’ di tempo per assestarsi, anche in relazione ai nuovi innesti”.

Cosa pensa invece della Fiorentina targata Commisso?

“Gli anni di gestione della famiglia Della Valle hanno segnato, indubbiamente, un’epoca. La nuova società è partita con un progetto molto interessante che punta tanto sui giovani (se non sbaglio la Fiorentina ha la rosa con l’età media più bassa del campionato), con nomi interessanti come Castrovilli, Vlahovic e Cutrone, con l’intenzione di costruire un nuovo centro sportivo di tutto rispetto e anche un nuovo stadio. Ritengo che, anche in questo caso, sia presto per dare giudizi ma le premesse sono ottime da ogni punto di vista”.

Che partita sarà tra Napoli e Fiorentina?

“Non mi piace fare pronostici perché non ci prendo mai! Spero sia una partita combattuta e ricca di gol, e, spero doppiamente, che finisca proprio come all’andata!”.

Molti giocatori viola come Chiesa e Castrovilli sembrano piacere al Napoli. E’ così veramente?

“A me sicuramente!”.

L’obiettivo futuro di Noemi?

“Capire le regole del VAR!”.