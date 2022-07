Nomi intriganti per una Fiorentina divertente, il mercato non è certo finito. Due acquisti ancora necessari per migliorare

Sarà una Fiorentina forte, o meglio, competitiva e divertente, come quella dello scorso anno. Dopo settimane di rumors, ecco i primi acquisti viola. Gollini, in prestito con diritto di riscatto e Mandragora, acquistato a titolo definitivo. Poi, probabilmente Jovic e Dodô. Nomi intriganti, che hanno avuto il benestare di Italiano, per colmare innanzitutto le lacune delle partenze. Poi occorrerà altro, per migliorare il tasso tecnico e fisico.

Acquisti mirati, in ogni ruolo del campo, partendo da un gruppo che ormai sembra comunque rodato e amalgamato. Con la necessità di acquistare un big in difesa nel caso (cosa molto probabile) che Milenkovic se ne vada. Igor è forte, Quarta ancora non garantisce quello che Italiano vorrebbe, in mezzo alla retroguardia serve altro.

Come a centrocampo dove l’assenza prolungata di Castrovilli fa sì che la squadra abbia bisogno di un inserimento di qualità. Bajrami piace e potrebbe fare al caso dei viola, con l’Empoli si tratta. La sensazione, con il mercato già decollato ma non certamente finito, è che Italiano avrà una rosa buona a disposizione. E lui dovrà essere bravo a tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Una squadra che dovrà sbagliare poco, in campionato e in Europa, ma che partirà dal settimo posto dello scorso anno. Per migliorarsi, dice l’allenatore, ma anche confermarsi non sarebbe da disprezzare, dopo stagioni di salvezze all’ultimo tuffo, nessun tipo di gioco e tante amarezze. Questa nuova Fiorentina, potrà ancora stupire. La strada sembra questa.