Non aveva trovato spazio con Aquilani, adesso torna a casa: il giovane Larsen lascia la Fiorentina

Dopo un solo anno dal suo arrivo in Italia, il 18enne terzino sinistro Jakob Vadstrup Larsen torna a casa, in Danimarca. Il giocatore ha salutato la Primavera di Alberto Aquilani per rientrare nella sua madrepatria, dove giocherà in Seconda Divisione con la maglia dell’FC Helsingør. Il danese ha firmato un biennale che lo legherà alla squadra dell’omonima cittadina.

Alla Fiorentina aveva trovato pochissimo spazio, anche tra le squadre giovanili, quindi ha deciso di tornare a casa. Adesso per il ragazzo si profila un percorso che lo potrebbe portare al calcio professionistico danese, sicuramente un livello più adatto dato il suo scarso feeling con il pallone italiano.