Non basta Ikoné: Il Lille vende ancora e sta per incassare 45 milioni

Il Lille in questa campagna invernale ha già ceduto Ikoné alla Fiorentina per 15 milioni di euro, ma non è finita qui.

La formazione francese che ha vinto uno storico scudetto la scorsa stagione, sta per cedere il difensore centrale, Sven Botman, al Newcastle. La cifra? 30 milioni di euro. Del resto i Magpies hanno una proprietà munifica, un fondo saudita che fa riferimento al principe Mohammed bin Salman e quindi quando ci sono di mezzo loro, il prezzo sale molto in alto.

45 milioni di euro: alla fine la cifra incassata dai francesi in inverno dovrebbe essere questa. Niente male per un mercato cosiddetto di riparazione, dove difficilmente ci sono cessioni così remunerative.

Dal canto nostro la speranza ovviamente è un’altra: ovvero che i soldi investiti per Ikoné diano buoni risultati sul campo.