Non basta il gol di Sottil alla Fiorentina che perde contro il Galatasaray la prima amichevole internazionale della nuova stagione

Fiorentina-Galatasaray 1-2 (6′ Akturkoglu, 42′ Akbaba, 71′ Sottil)

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Benassi (73′ Dodô), Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat (73′ Mandragora), Bonaventura, Maleh (73′ Duncan); Gonzalez, Cabral (73′ Cabral), Sottil.

90′ Finisce qui la gara senza nemmeno un minuto di recupero. La Fiorentina perde 2-1 contro il Galatasaray un partita nervosa e non ben gestita. Ad accorciare le distanze è stato Sottil al 71′.

89′ Scintille tra Dodô e Ylmaz, con quest’ultimo che va spintonare il terzino viola.

88′ Sono saltati tutti gli schemi, entrambe le squadre adesso cercano soprattutto di servire gli esterni d’attacco.

85′ Cambio nella Fiorentina: esce Sottil, tocca a Saponara.

82′ Bella azione della Fiorentina con Dodô che serve subito di prima intenzione Gonzalez, il quale a sua volta trova l’imbucata in are per Jovic che arriva però tardi all’appuntamento con il pallone.

81′ Stop e conclusione affrettata di Gonzalez che va a strozzare il tiro sul primo palo.

78′ Altra serie di cambi nel Galatasaray.

75′ Fiorentina che ora ha velocizzato la manovra, il Galatasaray ripiega spesso in difesa.

73′ Cambi per la Fiorentina: escono Benassi, Amrabat, Maleh e Cabral, vanno in campo Dodô, Mandragora, Duncan e Jovic.

71′ Gol!!! Sottil! Cross di Benassi da destra e Sottil si fa trovare pronto in are con il piattone spedendo il pallone sul secondo palo. 2-1 ora il punteggio.

70′ Occasione per Gonzalez dopo un pallone apparecchiato da Sottil che va al tiro da appena fuori dall’area ma calcia alto.

67′ Si scaldano gli animi in campo, con Gonzalez che a va a tu per con il subentato Kultu colpevole di aver commesso fallo e si scaturisce un piccolo parapiglia. Cartellino giallo per entrambi.

64′ Benassi va al cross in area per Bonaventura, il suo colpo di testa viene deviato e carambola sul fondo.

62′ Girandola di cambi per il Galatasaray che cambia mezza squadra.

59′ La Fiorentina sta sbagliando tantissimo anche sugli esterni, che non fanno mai la scelta opportuna ad azione in corso.

56′ Ancora Galatasaray pericoloso con Akbaba che va di testa in area su cross da calcio di punizione di Sergio Olivera. pallone che esce di pochissimo.

53′ Si fa vedere Gonzalez con due sfrecciate sulla destra, ma in entrambe le occasioni non trova poi il passaggio per i compagni.

51′ Occasione per il Galatasaray, con Seferovic in area che riceve tutto solo il pallone da sinistra e va al tiro parato da Terracciano.

48′ Ammonito Cabral per proteste.

47′ Bonaventura atterrato da Sergio Oliveira in area! L’arbitro non ravvisa il rigore, che era evidentissimo!

46′ Inizia il secondo tempo della gara amichevole, nessun cambio da entrambe le parti. Sottil prova ad andarsene sulla fascia ma viene fermato con le braccia alte da Eliabdellaoui che viene ammonito.

45′ Si chiude qui il primo tempo. Il Galatasary è in vantaggio per 2-0 contro una Fiorentina che si è vista più vivace soltanto a tratti.

42′ Gol del Galatasaray. Perde il pallone Biraghi, Seferoric lo smista per Akbaba che va a segno indisturbato con Igor che perde la posizione. 2-0 per la squadra turca.

39′ Partita ripresa con Cabral che prova a sfondare subito in area, lo ferma fallosamente Nelsson. Ammonito Sergio Olivera per proteste.

36′ L’arbitro sospende la gara per i fumogeni tirati in campo dai tifosi turchi. Ammonito il portiere del Galatasaray Muslera per proteste.

33′ Fiorentina che ora attacca con più continuità, con Cabral che serve con lo scavetto Maleh che va al tiro in porta, conclusione anche questa respinta dal muro turco.

32′ Ci prova Cabral con il piattone dopo un tiro ribattuto di Bonaventura, ma il suo tiro finisce fuori.

30′ Bonaventura tocca su punizione per Biraghi, il suo tiro viene deviato dalla difesa turca.

27′ Prova a mettere giù un pallone in area Cabral con il destro, ma se lo fa poi scappare.

26′ Fiorentina che in questa fase di gara ha di nuovo abbassato i ritmi concedendo più del dovuto agli attaccatti avversari.

23′ Altra occasione per il Galatasaray, con Seferovic che serve Akbaba, il suo tentativo di tiro dalla sinistra attraversa tutta l’area.

20′ Scorribanda sulla destra di Sottil che prova ad andare al cross ma viene bloccato dal diretto marcatore, poi dopo una serie di rimpalli va al tiro da fuori Gonzalez, conclusione che finisce alta.

19′ Cambio nel Galatasaray: infortunio per Dubois, lo sostituisce Eliabdellaoui.

17′ Azione della Fiorentina con Bonaventura che va a mettere il pallone nel mezzo, un difensore avversario lo spizza e arriva alla disponibilità di Benassi che ci prova con il destro di prima cercando il secondo palo. Il suo tentativo finisce sul fondo.

15′ Seferovic ruba un pallone sul settore di destra a Benassi e lo mette in mezzo all’area, arriva Igor a spazzare via tutto.

12′ I giocatori viola non si stanno capendo al momento del passaggio e attaccano pochissimo la profondità, gli avversari sono molto più organizzati in fase di costruzione.

9′ Fiorentina che sta giocando a rilento, il possesso palla è quasi sempre del Galatasaray.

6′ Gol del Galatasaray. Quarta perde il pallone sul pressing di Seferoric, pallone a Akturkoglu che va a segno con un palo gol che lascia basito anche Terracciano. Squadra turca in vantaggio.

4′ Ci prova l’ex viola Seferovic con il tacco in area, va a chiudere il tentativo Quarta.

3′ Inizio più convincente del Galatasaray in questi primi minuti con gli esterni che se vanno via spesso in velocità.

1′ Inizia la gara!

Dopo i primi test nel ritiro di Moena la Fiorentina si trova oggi a sfidare in amichevole una squadra di un certo calibro, ovvero il Galatasaray allenato da Okan Buruk. Per i viola si tratta della prima partita nel corso della preparazione in Austria, mentre la formazione turca arriva dall’1-1 contro la Salernitana di pochi giorni fa. Sarà un’occasione per vedere all’opera i viola contro un avversario di livello e per capire anche quali saranno le principali scelte del tecnico Vincenzo Italiano per una gara di questo tipo. L’appuntamento è per all’’Untersberg Arena’ di Grodig, nei pressi di Salisburgo, per le ore 18. Fiorentinanews.com, che vi offre la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito.

