Non bastano gli undici milioni della Fiorentina per Kouame per evitare al Genoa di tornare in forte passivo

Non bastano al Genoa gli 11 milioni di euro versati dalla Fiorentina per Christian Kouame per evitare un pesante rosso nel 2020.

“Il Genoa Cricket and Football Club S.p.A. comunica che in data 21 giugno 2021, l’assemblea dei Soci Azionisti, tenutasi in teleconferenza secondo l’Art. 106 c.2 del D.L. 18 pubblicato in data 17/03/2020, ha esaminato e approvato l’esercizio di bilancio, chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita pari a 33,4 milioni di euro e un patrimonio netto positivo per 14,4 milioni“.

Con questa breve nota, il club di Enrico Preziosi ha annunciato i risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre del 2020, influenzato sicuramente dall’emergenza Coronavirus e che riportato i rossoblu in forte passivo dopo l’utile (10.230.834 euro) fatto registrare l’anno precedente.