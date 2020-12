Non bastava l’attuale, parla anche l’ex Sovrintendente: “Conta poco se il Franchi non è moderno per il calcio. Commisso se lo faccia in America lo stadio”

Sovrintendente di Firenze fino a pochi anni fa, Paola Grifoni al Corriere Fiorentino ha parlato delle intenzioni di Commisso sul Franchi. E non l’ha presa proprio bene… : “Che possa non essere più al passo coi tempi per il gioco del calcio, non cambia il fatto che l’Italia è una terra di artisti e di bellezze. E tutto questo ha un costo. La legge salva-stadi? Si riferisce a quella vergogna allucinante di legge salva stadi di Renzi scritta da chi non sa cosa sia la cultura? Facevano più bella figura a prendere la scala elicoidale e metterla nella rotatoria in via Aretina”.

Infine una battuta anche sul presidente della Fiorentina: “Se lo facesse in Usa lo stadio allora, se vuole applicare le leggi americane”.