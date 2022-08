Non c’è pace per la Roma: Zaniolo esce in barella al termine del primo tempo contro la Cremonese

Non c’è pace in casa Roma. Dopo il gravissimo infortunio del nuovo acquisto Wijnaldum, la squadra che l’anno scorso ha lottato per l’Europa con la Fiorentina potrebbe dover fare i conti con un altro forfait.

Lo sfortunato protagonista è Nicolò Zaniolo, che al termine del primo tempo contro la Cremonese ha dovuto lasciare il campo. L’attaccante giallorosso è caduto male sulla spalla dopo una scivolata decisa ma sul pallone di Lochoshvili, rimanendo a terra dolorante. Necessario addirittura l’intervento della barella per portare fuori il giocatore, che ora sarà valutato dallo staff medico della Roma per capire l’entità del problema e i tempi di recupero.