Non c’è pace per Paratici e Nedved: adesso le squalifiche per le offese

Il Direttore Sportivo della Juventus Fabio Paratici è stato nuovamente sanzionato. Dopo l’avviso di Garanzia del Tribunale di Perugia per il caso Suarez anche il Giudice Sportivo l’ha sanzionato con l’inibizione a svolgere ogni attività federale fino al 14 dicembre “per aver rivolto dalla tribuna agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose”

Situazione simile, ma pena fino al 21 Dicembre anche per Pavel Nedved che, come Paratici, ha “rivolto” epiteti insultati. Squalificato per una giornata invece Carlo Pinsoglio. Nessun provvedimento per la Fiorentina.