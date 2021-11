Non c’è solo la Fiorentina su Farias: anche due club russi interessati all’attaccante argentino

Il giornalista sportivo Ekrem Konur ha fatto il punto sul proprio account Twitter sull’interesse di diverse squadre, tra cui la Fiorentina, per l’attaccante classe 2002 Facundo Farias del Club Atlético Colón. Oltre alla società viola, sul giocatore ci sarebbero anche due club russi: lo Zenit e lo Spartak Moscow.

Il procuratore del ragazzo qualche giorno fa aveva confermato l’interesse della squadra gigliata, escludendo però al momento contatti tra le parti.

#Fiorentina, #Zenit and #Spartak Moscow want to transfer Facundo Farías from Club Atlético #Colón.#ForzaViola • #ZenitNN • #Спартак •#Colón pic.twitter.com/IR02cbqqVc

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 19, 2021