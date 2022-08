Non c’è ultimatum per Milenkovic, ma le prossime 48 ore saranno decisive: se arriverà un’offerta irrinunciabile tutto può ancora succedere

Una settimana soltanto separa la Fiorentina dall’inizio del campionato, ed ecco che i viola tornano a mettere le mani sul mercato. Il tema caldo resta sempre quello legato al futuro del difensore Nikola Milenkovic. La Nazione di oggi precisa che non esiste un ultimatum e se per lui arriverà la famosa “offerta irrinunciabile” tutto può ancora succedere.

Le prossime 48 ore però saranno quindi decisive per reinquadrare tutta la situazione e arrivare così al rinnovo tanto cercato. La priorità resta quella di finalizzare la trattativa per far restare in viola il difensore serbo e farlo rinnovare. Ancora due giorni per capire quindi quale sarà il suo futuro dopo tutti i 90 minuti giocati ieri sera contro il Betis Siviglia, con il centrale Perr Schuurs dell’Ajax che resta l’alternativa più papabile.