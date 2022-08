Non ci sono più dubbi, Torreira sarà un giocatore del Galatasaray. Ecco quanto incasserà l’Arsenal

E’ notizia di questi minuti che Lucas Torreira sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Nelle scorse ore si era pensato che l’operazione potesse non andare in porto, ma alla fine l’ex centrocampista della Fiorentina si è convinto.

Come scrive Fabrizio Romano su Twitter, mancano da definire solo gli ultimi dettagli del contratto e poi Torreira volerà in Turchia già nei prossimi giorni. Una volta che tutti i documenti saranno firmati, l’Arsenal incasserà tra i 6 i 7 milioni di euro.

Lucas Torreira has just accepted to join Galatasaray! It’s now time for the final details of the contract to be sorted out, then Torreira will fly to Istanbul in the next days 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Arsenal will receive around €6/7m fee for Torreira, once documents will be signed. pic.twitter.com/KHvsiMQQuo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2022