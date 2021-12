Non è più Milenkovic la prima scelta del Milan per la difesa: i dettagli

Il Milan è in cerca di un difensore per rimediare all’assenza prolungata di Simon Kjaer operato nei giorni scorsi al ginocchio. E se fino ad ieri sembrava essere il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic l’oggetto del desiderio dei rossoneri per gennaio, adesso ci sono delle novità.

Secondo Calciomercato.com il profilo che piace di più è sicuramente quello del granata Gleison Bremer del Torino. I relativi ragionamenti sono in corso, anche se due fattori rendono complicato l’affare a gennaio: la folta concorrenza e la volontà del presidente dei granata Urbano Cairo di trattare la sua cessione solo a stagione conclusa. Il nome di Milenkovic passerebbe così in secondo piano sul mercato del Milan.