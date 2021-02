Non più una suggestione: dalla Francia spingono Ribery al Monza

Nonostante l’assenza forzata, per i soliti problemi alla caviglia, Frank Ribery ha comunque seguito da vicino la partita di ieri sera contro lo Spezia dal suo personale skybox. Malgrado i malumori e i tanti problemi, il francese sembra essere tuttora al centro del progetto della Fiorentina ma a fine stagione lo scenario potrebbe mutare eccome.

Negli ultimi mesi si sono state incessanti le voci che rilanciavano un forte interesse del Monza di Silvio Berlusconi per il numero 7 viola: sembra infatti che in caso di promozione in Serie A, i brianzoli siano pronti a tutto per acquistare le prestazioni del fuoriclasse francese. Quest’oggi dalla Francia arrivano ulteriori notizie che portano verso questa possibile operazione. Infatti, secondo il portale sportivo francese BeIn Sports, il passaggio di Ribery al Monza è tutt’altro che una semplice suggestione. La voglia della Fiorentina di rivoluzionare la squadra potrebbe portare l’ex Bayern ai margini del progetto e il giocatore sembra aprire a un eventuale passaggio ai biancorossi. Adesso non resta che attendere il destino di Monza e Fiorentina, solo ad allora potremo definire quale sarà il futuro dell’attuale stella viola.