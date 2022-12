Non poteva mancare Amrabat nella top 11 dei quarti di finale del Mondiale: stavolta in compagnia di Modric

Finiti i quarti di finale in Qatar, è tempo di ulteriori mini bilanci sui match che hanno determinato le prime 4 del Mondiale 2022: nella classica top 11, legata solo ai quarti appunto, c’è una presenza massiccia del Marocco e non potrebbe essere altrimenti dopo la grande impresa sul Portogallo, non certo la prima di questa kermesse. Domina la presenza maghrebina il centrocampista viola Sofyan Amrabat, in un centrocampo composto dal connazionale Ounahi e da un certo Luka Modric. Questo l’undici completo:

Livakovic (Croazia), Molina (Argentina), Saiss (Marocco), El Yamiq (Marocco), Acuna (Argentina), Ounahi (Marocco), Amrabat (Marocco), Modric (Croazia), En-Nesyri (Marocco), Giroud (Francia), Messi (Argentina).