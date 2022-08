“Non sappiamo se Barak rimarrà, difficile gestire questa situazione”. Le parole eloquenti di Cioffi e più di un pensierino da parte della Fiorentina

Negli ultimi giorni il nome di Antonin Barak è stato accostato alla Fiorentina. I viola sono in cerca di un nuovo centrocampista, e il giocatore dell’Hellas Verona potrebbe essere una soluzione interessante. Nel frattempo, ieri contro il Napoli Barak è partito dalla panchina e ha fatto il suo ingresso in campo solo al 67′ quando il punteggio era già di 4-2 per i partenopei.

Una mossa che il tecnico del Verona Gabriele Cioffi ha spiegato nel post partita: “Barak è in una zona grigia, nel senso che non sappiamo ancora se rimarrà o se andrà via. E’ difficile gestire i giocatori nelle sue condizioni, sono situazioni che si pagano”.

Parole eloquenti, che testimoniano come Barak possa essere considerato a tutti gli effetti un giocatore in partenza, o quantomeno in bilico. La Fiorentina nel frattempo continua a cercare un centrocampista, e chissà che l’obiettivo numero uno non sia proprio lui.

Arriva anche la conferma da parte di Gianluca Di Marzio, che sul proprio sito scrive: “La Fiorentina avanza per Antonin Barak. Il trequartista dell’Hellas Verona potrebbe proseguire la sua carriera con la Viola”.