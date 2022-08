Da quel 4 marzo 2018, Fiorentina-Udinese non sarà mai una partita come le altre. Non potrà esserlo, perché è ancora troppo grande – e tale rimarrà – il dolore per la morte di Davide Astori. Sono già passati più di quattro anni, ma ogni volta che la Viola torna a giocare alla Dacia Arena la ferita si riapre. E riemergono tutti i ricordi del grande calciatore, ma soprattutto della bellissima persona che è stata.

Nel 2018 la Fiorentina tornò alla Dacia Arena un mese dopo per giocare la partita che fu rinviata, e vinse per 2-0 grazie ai gol di Veretout e Biraghi. Nella stagione successiva, il 3 febbraio 2019, venne fuori un pareggio per 1-1: a segno Edimilson Fernandes e Stryger Larsen. Pari anche nel 2019-20, questa volta a reti inviolate, mentre il 28 febbraio 2021 la Fiorentina ha perso 1-0 a causa del gol di Nestorovski nel finale di partita. Nell’ultima stagione, invece, la squadra di Vincenzo Italiano è riuscito ad espugnare la Dacia Arena: decisivo il rigore di Vlahovic.

A prescindere da come andrà, quella di domani è e sarà sempre una partita speciale. Con Davide nel cuore.