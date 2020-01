Del Re: “Non saranno i vari ricorsi al TAR ad allontanare la Fiorentina dal progetto Mercafir. Franchi? Bisogna pensare ad un modo per sfruttarlo settimanalmente”

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Firenze Cecilia Del Re ha risposto a Tele Iride in merito al ricorso del NIT (Unipol) e anche alla questione relativo al Franchi e al nuovo stadio della Fiorentina: “Questo ricorso ci è stato notificato prima di Natale. Abbiamo risposto ribadendo che l’idea di costruire il nuovo stadio nel comparto Sud e di spostare il Centro Alimentare Polivalente nel comporto Nord ce l’abbiamo dal 2012 e l’abbiamo confermata nel 2015. Con questa variante applichiamo solo delle piccole modifiche, come ad esempio quella relativa al fatto che lo stadio potrà essere anche di proprietà privata. La società viola sa che questo non è il primo ricorso presentato da NIT (Nuove Iniziative Toscane), per cui la situazione le è ben nota. Quindi penso che se la Fiorentina deciderà di percorrere altre strade e non partecipare al bando per la Mercafir, il motivo non sarà questo. Franchi? Un suo utilizzo saltuario sarebbe solo un’occasione persa per ripensare invece quel luogo. Un’idea piuttosto sarebbe quella di creare uno spazio che possa utilizzato non solo per manifestazione sportive e concerti, ma che possa essere vissuto anche durante la settimana”.