Non si ferma solo la Serie A: il punto sui campionati dei giocatori viola in prestito

L’emergenza COVID-19 purtroppo sta prendendo piede anche in maniera importante anche in altri paesi europei. Mentre la UEFA ha rinviato alla prossima settimana la decisione su Champions League, Europa League e Europei, molte federazioni nazionali hanno già sospeso le proprie competizioni. Oltre alla Serie A, oggi si è fermata ufficialmente l’Eredivise in Olanda. In quest’ultimo campionato milita Rafik Zekhnini, in prestito al Twente. Fermata anche la Liga NOS portoghese, dove nel Vitoria Setúbal gioca in prestito da qualche mese Tofol Montiel. Non si salvano neanche Superligaen (Danimarca) e Fortuna Liga (Repubblica Ceca). Interessati da queste decisioni Kevin Diks (che gioca nell’Aarhus, club danese), Graiciar e Hancko (che giocano nello Sparta Praga, club ceco). Altra sospensione importante è quella che riguarda la Liga spagnola, dove nell’Eibar gioca Cristoforo. Si gioca (per ora) a porte chiuse in Francia dove in prestito gioca Lafont al Nantes e in Germania, dove in seconda serie c’è Rasmussen. Nessuna notizia fino ad ora dalla Turchia, dove con la maglia del Besiktas gioca Boateng. Da tenere d’occhio la Premier League inglese, dove ancora non sono state prese decisioni definitive su una possibile sospensione. Alcune indiscrezioni parlano però di tre giocatori del Leicester positivi al COVID-19.