“Non si può che tifare affinché Prandelli torni a fare risultati con la Fiorentina, tra i pochi club a investire e con gran seguito di tifosi”

In un editoriale per Tuttosport, il giornalista Matteo Marani ha parlato del ritorno di Prandelli a Firenze: “Ringraziato Iachini per l’impegno, Rocco Commisso ha dato a Cesare quel che è di Cesare: la Fiorentina. E così, dieci anni dopo l’ultima volta, quando la Fiorentina frequentava la Champions con lui, Prandelli è tornato a guidare la squadra del suo cuore, come ha ricordato alla prima conferenza stampa. A Firenze vive ed è parte della città dal 2005, anno del suo arrivo. Si può soltanto tifare, da spettatori neutrali, affinché il sodalizio torni a produrre risultati. Per la Fiorentina, uno dei pochi club a investire negli ultimi anni e squadra dal grande seguito di tifosi, ma soprattutto per Prandelli, uomo perbene, allenatore preparato e persona dotata di stile e civiltà. La sua presenta contro il Benevento sarà la maggior novità della ripresa del campionato dopo le Nazionali, visto che nessun altro club ha fin qui cambiato allenatore”.

