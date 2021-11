Non solo Alvarez: Ecco la prima alternativa all’argentino presa in considerazione dalla Fiorentina

Ma la candidatura di Julian Alvarez, nonostante sembri la preferita, non è l’unica che la Fiorentina sta prendendo in considerazione per l’attacco del futuro. Un attacco che sarà orfano di Dusan Vlahovic, il quale ha rifiutato di prolungare il proprio contratto con il club viola.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Arthur Cabral del Basilea rimane un centravanti su cui la dirigenza gigliata ha deciso di accendere i riflettori del mercato. E’ lui la prima alternativa all’argentino anche se sono due giocatori di tipologia diversa tra loro.