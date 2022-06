Non solo Atalanta su Kouamè, il pallino di Mihajlovic potrebbe costituire il dopo Arnautovic

Dopo l’ottima stagione in Belgio con la maglia dell’Anderlecht, per Christian Kouamè è tempo di tornare a Firenze. Quella alla Fiorentina però sarà soltanto una visita di passaggio . La società viola infatti avrebbe già deciso di rivendere il calciatore che era stato acquistato per 11 milioni dal Genoa nel gennaio del 2020.

Sulle tracce dell’ivoriano è forte l’Atalanta di Gasperini, che potrebbe pensare di proporre il portiere Gollini in uno scambio alla pari. Ma non è l’unica italiana interessata. Il Resto del Carlino infatti cita anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha in Kouamé un vero e proprio pallino. Dopo non essere stato in grado di prenderlo nel 2019, il suo interesse ora è tornato in auge dopo tre anni. Che il post Arnautovic sia proprio l’attaccante della Fiorentina?