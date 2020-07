Non solo Boateng, ecco i giocatori che rientreranno a Firenze dopo l’avventura in prestito

Il primo a fare ritorno alla base fiorentina sarà Kevin Prince Boateng, che ha salutato in anticipo il Besiktas dopo l’infortunio rimediato lo scorso week end. Non sarà l’unico giocatore ad aver terminato la propria esperienza in prestito e a dover rientrare alla Fiorentina in attesa di capire quale sarà il proprio futuro. Tra i contratti a titolo temporaneo in scadenza ci sono quelli di Biraghi (Inter), Zurkowski (Empoli), Dabo (SPAL), Ranieri (Ascoli), Eysseric (Verona), Montiel (Vitoria Setubal) e Diks (Aarhus). Tra i giovani invece ci sono Trovato, Illanes, Maganjic, Marozzi e Pinto.

