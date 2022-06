Non solo Bremer, per la difesa dell’Inter interessa anche Milenkovic. Intanto Asslani è stato bloccato

L’Inter bussa alla porta della Fiorentina per la difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Marotta non sta pensando soltanto a Bremer del Torino, ma anche al viola Nikola Milenkovic. Col contratto in scadenza nel 2023, la dirigenza dovrà prendere una decisione: o rinnovo o cessione, per non perdere a zero uno dei giocatori più appetibili della rosa gigliata. I nerazzurri potrebbero fare due rinforzi per la retroguardia: uno che sostituirà l’uscita di Ranocchia e l’altro per l’eventuale partenza di un top (Skriniar interessa al PSG).

Intanto a centrocampo sempre l’Inter ha bloccato Asllani dell’Empoli. I nerazzurri hanno alzato l’offerta a 9.5 milioni e ora potrebbe essere chiusa la trattativa. La Fiorentina adesso sarà costretta ad abbandonare quella pista per il dopo Torreira.