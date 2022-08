Non solo Fiorentina, anche le altre italiane non hanno brillato nelle amichevoli contro le squadre della Liga

La sconfitta della Fiorentina di Vincenzo Italiano nell’amichevole contro il Betis non è stata l’unica della serata di ieri. Oltre ai viola, infatti, sono scese in campo anche Inter, Napoli, Atalanta e Lazio. Tutte contro squadre spagnole, nessuna vincitrice.

A una settimana dall’inizio del campionato, il bilancio delle squadre di Serie A contro quelle della Liga è di tre sconfitte e un pareggio. Si parla di amichevoli d’agosto ma si tratta comunque di indicazioni importanti in vista delle coppe europee. Oltre alla Fiorentina, c’è stata la battuta d’arresto dell’Inter, fermata sul 4-2 dal Villarreal. La Lazio che ha perso ai rigori contro il Valladolid (0-0 al 90′), l’Atalanta che ha ceduto il passo al Valencia per 2-1 e il Napoli non è andato oltre lo 0-0 con l’Espanyol.