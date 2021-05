Non solo Fiorentina: Il Franchi è pronto ad ospitare un’altra squadra di A

Nella prossima stagione potrebbero essere due le squadre di Serie A che disputeranno le prossime partite casalinghe allo stadio Artemio Franchi. Oltre alla Fiorentina, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, anche lo Spezia dovrebbe giocare a Firenze. Tra qualche settimana la squadra ligure indicherà molto probabilmente l’impianto della Fiorentina come quello in cui disputare le gare interne, fino a quando il Picco di La Spezia non riceverà l’omologazione (almeno sei mesi).

Firenze è sempre stata in cima alle idee dei liguri, dato che il Manuzzi di Cesena – utilizzato nella prima parte di questa stagione – aveva dato qualche problema per la Var e la Goal Line Technology. Naturalmente, tutto dipenderà dalla salvezza della squadra di Italiano in campionato.