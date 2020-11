Non solo i due serbi, anche un altro viola “vola” lontano da Firenze

Non solo Milenkovic e Vlahovic ma anche Lucas Martinez Quarta viaggia verso l’Argentina per gli impegni della nazionale. L’albiceleste ha annunciato sul suo profilo twitter, infatti, che il difensore della Fiorentina è in viaggio verso il Sudamerica. Come negli altri casi sarà segnalato alle autorità sanitarie.

#SelecciónMayor El defensor de @acffiorentina, Lucas Martínez Quarta, ya se encuentra viajando hacia el país para sumarse al resto del plantel albiceleste 🇦🇷 pic.twitter.com/5QofsLxsuF — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 10, 2020