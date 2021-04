Non solo il Borussia Dortmund: anche tre club inglesi pensano a Dragowski

Le prestazioni di Bartlomiej Dragowski con la maglia della Fiorentina hanno acceso su di lui i riflettori del calciomercato. Come vi abbiamo raccontato tempo fa, il portiere polacco è finito nel mirino del Borussia Dortmund.

Non ci sarebbe solo il club tedesco ad essere interessato all’estremo difensore della Fiorentina. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, su Dragowski ci sarebbero gli occhi anche di tre inglesi: si tratta di Everton, Tottenham e West Ham.

Ecco il tweet:

After #BVB three english clubs (#Everton, #Tottenham and #WestHam) have asked info for #Fiorentina’s goalkeeper Bartlomiej #Dragowski (his contract expires in 2023). #transfers https://t.co/nZ7W0BxP5F

