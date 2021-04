Non solo il Borussia Dortmund su Dragowski, anche un club italiano interessato al polacco

Secondo quanto riportato dal sito polacco TVP Sport anche l’Atalanta sarebbe interessata al portiere della Fiorentina Bartłomiej Drągowski. Il bel campionato del polacco aveva attirato negli scorsi mesi ance l’attenzione di grandi club esteri come il Borussia Dortmund e la società viola non se ne vorrebbe privare per meno di 30 milioni.