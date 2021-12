Non solo il procuratore, anche Ikoné in arrivo: il giocatore domani a Firenze per un primo test fisico

Ulteriore aggiornamento sulla vicenda relativa a Jonathan Ikoné. Qualche ora fa vi avevamo informato dell’arrivo del suo procuratore Andy Bara a Firenze, tra domani e venerdì. Secondo le ultime novità raccolta dalla redazione di Fiorentinanews.com, lo stesso calciatore sarà a Firenze già domani per svolgere un primo test fisico. Qualora dovesse andar bene, rientrerebbe a Lille per poi far ritorno in Italia la prossima settimana.

Quanto ai dettagli dell’affare, ai francesi andranno 16,5 milioni di euro, tra i 6 e gli 8 di bonus e il 15% della futura plusvalenza.