Non solo il terzino destro, la Fiorentina è alla ricerca anche di un nuovo vice-Biraghi

Il terzino destro, dopo l’addio di Odriozola è una delle priorità sul mercato per la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, anche sulla sinistra ci potrebbero essere degli innesti, con Aleksa Terzic che non ha convinto mister Italiano e potrebbe essere ceduto in estate. La Fiorentina dunque monitora la situazione per quanto riguarda il vice Biraghi, con Luca Ranieri che verrà valutato a Moena dopo l’esperienza a Salerno.

Sul mercato piace Fabiano Parisi dell’Empoli, ex compagno di squadra e di reparto di Terzic, che la Fiorentina ha monitorato dal vivo di recente.