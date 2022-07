Non solo Jovic: anche Cabral vuole prendersi la Fiorentina. E Italiano sa come gestirli

L’acquisto di Luka Jovic, già presente nel ritiro di Moena della Fiorentina, ha fatto passare in secondo piano Arthur Cabral. Il brasiliano, che ricordiamolo è costato al club di Rocco Commisso quindici milioni di euro, è quasi finito in secondo piano nella mente dei tifosi, ma certamente non in quella di Vincenzo Italiano.

Il tecnico viola considera l’ex Basilea un giocatore importante e ha molte aspettative su quello che potrà essere il suo rendimento nella prossima stagione. I primi sei mesi in riva all’Arno non sono stati molto positivi, ma era prevedibile considerato che arrivava da un campionato di livello inferiore come quello svizzero.

Cabral e Jovic non dovranno lottare per un posto, ma semplicemente alternarsi tra campionato e Conference League. Se passerà i preliminari, la Fiorentina giocherà la bellezza di ventitré partite tra agosto e novembre. Ergo, ci sarà spazio per tutti.