Non solo Jovic: Fiorentina in pressing su Djuric. Pronto un biennale

Non c’è solo il nome di Luka Jovic (LEGGI QUA) per l’attacco della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il club di Rocco Commisso non avrebbe abbassato la presa su Milan Djuric. L’attaccante bosniaco, che tra una settimana sarà ufficialmente svincolato al termine dell’esperienza con la Salernitana, è un giocatore che potrebbe rinforzare il reparto offensivo di Vincenzo Italiano.

La Fiorentina è pronta ad offrire un contratto biennale al giocatore, mentre il club campano gli proporrebbe un accordo della stessa durata a cifre più bassa. A meno di clamorose novità, Djuric lascerà quindi la Salernitana.