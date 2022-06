Non solo la Fiorentina: Milinkovic-Savic piace anche in Premier League

Al momento sembra ormai quasi scontato che Vanja Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio Sergej, lascerà il Torino di Ivan Juric. A meno che non venga stravolta all’ultimo minuto la strategia pianificata dal club, il futuro del portiere serbo sembra ormai essere segnato. Nonostante ha avuto l’opportunità di fare il titolare per buona parte dell’ultimo campionato ha deluso le aspettative granata, venendo poi scavalcato da Berisha nelle gerarchie.

Per questo motivo il ds del Torino Vagnati è al lavoro per piazzare il classe ’97. Dopo gli interessamenti della Fiorentina delle scorse settimane, con i viola intenzionati a prendere un giovane portiere da affiancare a Terracciano, quest’oggi sono arrivate richieste per lui dalla Premier League. Secondo quanto riportato da Toro.it su Milinkovic-Savic ci sarebbe il Brentford, pronto a scommettere sul serbo in vista del prossimo campionato.